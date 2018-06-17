Тренер сборной Южной Кореи: команда на ЧМ-2018 питается блюдами только своей кухни

На чемпионате мира футболисты южнокорейской сборной в группе F сыграют с командами Швеции, Мексики и Германии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи на чемпионате мира по футболу в России питается блюдами исключительно своей кухни. Об этом сообщил на пресс-конференции тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён, отвечая на вопрос ТАСС.

"С нами приехал шеф-повар, он готовит для тренеров и игроков. Мы достаточно хорошо питаемся, и вся эта еда - корейская", - сказал он.

Тренер добавил, что на тренировочной базе попробовал русскую кухню, но не прокомментировал свои впечатления.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).