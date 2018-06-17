Мексиканка приехала в Россию в 82 года, чтобы впервые поддержать сборную вживую на ЧМ

Патрисия со своей семьей посетит матч сборных Германии и Мексики, который состоится в "Лужниках"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мексиканка Патрисия приехала поддержать сборную страны на чемпионат мира в России в возрасте 82 лет. Корреспондент ТАСС встретил женщину и ее семью перед матчем мексиканцев с командой Германии в "Лужниках".

Встреча группового этапа чемпионата мира начнется в 18:00 мск.

Патрисия и трое окружающих ее мужчин вышли из толпы соотечественников, которые зашли на территорию стадиона организованной колонной. Патрисия двигается медленно и опирается на трость, но помощь сыновей ей не нужна.

"Это моя бабушка, здесь также мой отец и дядя, - рассказал молодой человек. - Ей 82 года, и сборную она поддерживает уже 70 лет, она не раз бывала на матчах сборной, но вот на чемпионат мира решила приехать впервые. Почему? Честно, даже не знаю".

Один из сыновей на аналогичный вопрос, ответил: "Дело в Мексике. Она просто очень любит нашу страну".

Сыновья попросили не мучить мать расспросами - обстановка не располагает. Но когда ей все же перевели вопрос, нравится ли ей в России, Патрисия одобрительно закивала головой. "Хорошо, очень хорошо", - несколько раз ответила она на испанском и согласилась сфотографировать свою семью на память.