Игрок: опыт участия в играх ЧМ поможет футболистам сборной Южной Кореи в матче со шведами

Ки Сон Ён выразил уверенность, что стадион в Нижнем Новгороде будет заполнен и игроки смогут ощутить всю атмосферу чемпионата

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Опыт участия игроков сборной Южной Кореи в матчах чемпионатах мира поможет команде в игре с командой Швеции. Об этом сообщил журналистам капитан южнокорейской команды Ки Сон Ён.

Матч группового этапа чемпионата мира Швеция - Южная Корея пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде, начало - в 15:00 мск.

"Я не знаю, сколько шведских игроков приняли участие в матчах чемпионата мира, но в корейской сборной довольно много таких футболистов. Это идет нам на пользу, дает преимущество. Каждый футболист полностью подготовлен, нам осталось проявить себя на поле", - сказал он.

Футболист отметил, что команда напряженно готовилась к чемпионату на протяжении четырех лет. "Бывало моментами тяжело, а иногда атмосфера была слишком расслабленная. Я как капитан пытаюсь это сбалансировать, в этом вижу свою роль. Хотел бы, чтобы игроки просто насладились игрой", - отметил Сон Ён.

Он выразил уверенность, что стадион в Нижнем Новгороде будет заполнен и игроки смогут ощутить всю атмосферу чемпионата.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F также сыграют с командами Мексики (23 июня, Ростов- на-Дону) и Германии (27 июня, Казань). Чемпионат мира, который проходит в 11 городах России, продлится до 15 июля.