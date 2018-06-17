Сборная Панамы по футболу в полном составе тренируется перед матчем ЧМ с бельгийцами

Предматчевая тренировка подопечных Эрнана Гомеса проходит не на "Фиште", а на тренировочном поле напротив арены чемпионата мира

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Панамы в полном составе проводит тренировку в преддверии стартовой игры на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Панамские футболисты начнут выступление на мировом первенстве в понедельник матчем группового этапа против сборной Бельгии. Встреча состоится в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 18:00 мск. Эта игра станет первой для сборной Панамы в истории чемпионатов мира.

Предматчевая тренировка подопечных Эрнана Гомеса проходит не на "Фиште", а на тренировочном поле напротив арены чемпионата мира. В первые 15 минут занятия панамские футболисты провели разминку, вратари приступили к работе с мячом.

Соперниками сборной Панамы по группе G являются команды Бельгии, Англии и Туниса. Матч между панамцами и англичанами состоится 24 июня в Нижнем Новгороде, игра Панама - Тунис пройдет в Саранске 28 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.