В субботних матчах чемпионата мира при помощи системы VAR арбитры дважды назначали пенальти - в матчах Франция - Австралия и Перу - Дания

"Мы не придем к идеальному решению, но благодаря наличию этой системы повысится процент объективности решений по отношению к игровым эпизодам. По сравнению с тем, что было на чемпионате мира 2010 и 2014 годов, после решений арбитра в первое мгновение здесь дается шанс исправить ситуацию", - отметил Бутенко.

На турнире 2010 года в ЮАР памятной была судейская ошибка в матче сборных Германии и Англии (4:1), когда не был засчитан гол Фрэнка Лэмпарда. На чемпионате мира 2014 года запомнилось, в частности, ошибочное назначение арбитром пенальти в ворота сборной Хорватии в матче открытия турнира с командой Бразилии.

VAR на динамику игры не повлияет

Арбитры в поле и те, кто обслуживает систему VAR, по- разному могут воспринимать спорные эпизоды, считает Бутенко. "К примеру, эпизод с нарушением правил на Антуане Гризманне, приведшим к пенальти, был воспринят арбитром изначально так, что касание австралийцем не было причиной падения француза. Один эпизод можно воспринимать по- разному, находясь в гуще событий или у телевизора. Самое главное, арбитр убедился потом, что контакт привел к падению французского игрока, и его психология меняется", - отметил специалист.

В субботней игре между сборными Аргентины и Исландии (1:1) польский арбитр Шимон Марциняк не назначил пенальти в ворота исландцев за нарушение в штрафной на Кристиане Павоне, не воспользовавшись системой VAR. "Да, там была подножка. Мы не знаем, был ли сигнал арбитру или нет, поскольку судья находился в пяти-шести метрах от эпизода, и он прочитал так, как он это воспринял. Думаю, ему тоже порекомендовали, но он мог сказать, что был рядом и все видел", - отметил Бутенко.

Никакой затянутости в игре при принятии решений после использовании системы VAR нет, считает эксперт.

"Я не могу сказать, что динамика игры резко меняется из- за этого, так как все это решается в течение минуты, а не пяти. В ситуации с оказанием медицинской помощи игроку проходит почти две минуты, а при использовании видеоинформации - до минуты", - сказал он.