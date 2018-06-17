Тренер команды Южной Кореи: Ибрагимович мог бы усилить нападение сборной Швеции на ЧМ

По его словам, футболисты и тренерский штаб чувствуют себя спокойно перед матчем со шведами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня./ТАСС/. Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович мог бы усилить нападение своей национальной команды, если бы принимал участие в чемпионате мира в России. Такое мнение высказал в воскресенье тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён.

"Есть сильные и слабые стороны в шведской сборной. Если бы он [Ибрагимович] входил в состав, их нападение было бы сильнее, появилось бы больше возможностей реализовывать моменты. Тем не менее, они квалифицировались [на ЧМ] без него. У них хорошо выстроена командная работа, и это показывает их квалификацию даже без Ибрагимовича", - сказал специалист.

По его словам, футболисты и тренерский штаб чувствуют себя спокойно перед матчем со шведами. "Мы изучили всех 23 шведских игроков, не думаю, что можно говорить о каких-то возможных сюрпризах. Не думаю, что они будут с какой-то стороны", - отметил тренер.

Ибрагимович провел за сборную Швеции 116 матчей и забил 62 мяча, он принимал участие в двух чемпионатах мира (2002, 2006), а также четырех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016). После чемпионата Европы 2016 года он завершил выступления за национальную команду.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).