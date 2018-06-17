Власти Калининграда: город справился с приемом стартового матча

Замглавы горадминистрации Сергей Воропаев оценил работу городских служб на "хорошо"

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Власти Калининграда оценили на "хорошо" качество своей работы по подготовке города к субботнему матчу Хорватия - Нигерия, первой из четырех игр группового этапа ЧМ-2018, которые принимает самый западный регион России. Как сообщил прессе в воскресенье замглавы горадминистрации Сергей Воропаев, городские службы успешно справились с задачами по обеспечению футбольного поединка.

"Это грандиозное событие для нашего города, мы очень долго его ждали и к нему готовились. <...> Считаем, что все городские службы работали во время матча и после матча с твердой оценкой "хорошо", - сказал Воропаев, отметив, что несмотря на активность хорватских и эмоциональность нигерийских болельщиков службы города "смогли справиться с поддержанием чистоты и порядка".

"Спокойным вчерашний день назвать нельзя, он был уникальным - была практически полная загрузка стадиона [вместимость 35 тыс. мест], масса людей передвигающихся по городу, практически стопроцентная загрузка фан-зоны [вместимость 15 тыс. человек]", - сказал Воропаев. По его словам, жители и приехавшие болельщики вели себя адекватно, что доказывает практически полное отсутствие порчи городской мебели - лавочек, остановок.

Воропаев сообщил, что на линиях доставки болельщиков на стадион работало около 100 автобусов-шаттлов, а также 15 шаттлов на линии аэропорт Храброво - Калининград. Сбоев в доставке болельщиков, по его словам, не произошло. "И из центра ехали болельщики на стадион, и со стадиона больше были нацелены на то, чтобы попасть в центр города, чтобы продолжить празднование победы или поражения команды", - сказал он, добавив, что Калининград принял не менее 5 тыс. болельщиков из Хорватии и около 1 тыс. из Нигерии.

Матчи чемпионата проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград теперь ждет поединки Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). По прогнозам региональных властей, в область приедет до 130 тыс. гостей, в том числе 70 тыс. иностранцев. Значительная часть путешествующих на собственном транспорте прибудет в Калининградскую область со стороны Польши.