Ассистентами Касереса будут Эдуардо Кардозо и Хуан Зоррилла. Запасным судьей назначен турок Кунейт Шакир

ТАСС, 17 июня. Парагваец Энрике Касерес назначен главным арбитром матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ассистентами Касереса будут Эдуардо Кардозо и Хуан Зоррилла. Запасным судьей назначен турок Кунейт Шакир.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. В первом туре сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, египтяне уступили сборной Уругвая (0:1).