ФИФА довольна решениями судей в матчах чемпионата мира после использования VAR

Благодаря системе видеопомощи в матчах Франция - Австралия и Перу - Дания были назначены пенальти

ТАСС, 17 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворена работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации, которое цитирует норвежский телеканал NRK.

В субботу VAR была впервые использована в истории чемпионатов мира. Благодаря системе видеопомощи в матчах Франция - Австралия и Перу - Дания были назначены пенальти. В ФИФА отметили, что довольны судейскими решениями, которые были приняты после использования VAR.

"Все пошло так, как должно, - говорится в заявлении. - ФИФА надеется, что так будет продолжаться".

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в ряде национальных первенств, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.