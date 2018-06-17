Тренер: футболисты сборной Южной Кореи надевают разные номера, чтобы запутать шведов

Во время открытой для прессы тренировки игроки были в черной форме с салатовыми вставками без каких-либо номеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня./ТАСС/. Игроки сборной Южной Кореи на чемпионате мира надевают футболки с разными номерами, чтобы запутать команду Швеции. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён.

Один из журналистов поинтересовался, почему на футболках некоторых игроков сразу по четыре разных номера. "Мы хотели запутать шведов, поэтому это сделали", - сказал тренер.

При этом во время открытой для прессы тренировки футболисты были в черной форме с салатовыми вставками без каких-либо номеров, передает корр. ТАСС со стадиона в Нижнем Новгороде.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи в группе F сыграют с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).