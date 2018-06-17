Игрок: панамские футболисты с большой ответственностью представят свою страну на ЧМ

Хайме Пенедо отметил, что команду очень здорово встретили в Саранске

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Панамские футболисты счастливы возможности представлять флаг своей страны на чемпионате мира в России и понимают высокую ответственность за свой результат. Об этом сообщил журналистам вратарь сборной Панамы Хайме Пенедо.

Панамская команда, являющаяся дебютантом чемпионатов мира, начнет турнир матчем против сборной Бельгии в понедельник. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 18:00 мск.

"Мы чувствуем себя очень довольными, действительно мы проделали большой путь. Наша команда рада, что мы здесь и нам выпала возможность представлять флаг нашей страны. Это наш первый чемпионат [мира], борьба не будет легкой, но мы сделаем все возможное, чтобы хорошо выступить. Чувство ответственности является первым для нас, мы должны выступить хорошо и для нас самих, и для большого количества людей, которые поддерживают нас", - сказал Пенедо.

Во время чемпионата мира сборная Панамы базируется в Центре олимпийской подготовки города Саранска. "Мы здесь очень хорошо себя ощущаем, нас здорово приняли в Саранске, теперь мы сосредоточены на игре", - сказал Пенедо.

"Нас действительно прекрасно приняли в Саранске, люди тепло к нам относятся. Россия - очень хорошо организованная страна, где безопасность на высоком уровне. Мы в этой стране ощущаем себя спокойно", - согласился с футболистом главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес.

В рамках группового этапа ЧМ-2018 панамские футболисты, помимо матча с командой Бельгии, проведут игры против сборных Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск). Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.