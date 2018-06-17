Главный тренер панамской команды также добавил с долей юмора, что может выпить бутылку водки, но вряд ли станет это делать в случае выхода сборной из группы

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Панамы постарается хорошо выполнить свою работу на чемпионате мира и выйти из группы в плей-офф турнира. Об этом сообщил журналистам главный тренер панамской команды Эрнан Гомес.

Панамские футболисты стартуют на чемпионате мира в понедельник матчем против сборной Бельгии. Игра пройдет на сочинском стадионе "Фишт", начало - 18:00 мск.

"Мы очень рады, что представляем Панаму, мы этим гордимся. Наша команда хорошо подготовлена, мы полностью привержены нашему делу и понимаем всю ответственность. Нам необходимо проделать большую работу и постараться выйти из группы. Мы ощущаем себя очень хорошо на чемпионате мира, и я благодарен ребятам за то, что они вышли из отборочного цикла и оказались в России", - сказал Гомес.

"Конечно, мы не фавориты, но если у нас будет хороший день, всякое может произойти, - продолжил Гомес о перспективах сборной Панамы на ЧМ-2018. - Мы играем против команды с прекрасным техническим уровнем, у них играют лучшие игроки. Сборная Бельгии - фавориты, мы гордимся, что нам выпала честь играть с ними, но в футболе может произойти всякое, в любом случае, каждый матч - это отдельный матч. Наш принцип - горячее сердце, но холодная голова, то есть мы проделали большую работу со стороны психологии".

Новая страница в истории панамского футбола

Сборная Панамы в России дебютирует на чемпионатах мира по футболу, однако Гомес уже имеет опыт работы на мировых первенствах. 62-летний колумбийский специалист в 1998 году на турнире во Франции возглавлял сборную Колумбии, а четыре года спустя привез в Японию и Южную Корею команду Эквадора.

"Конечно, сборная Панамы играет на чемпионате мира впервые, это новая страница в истории, соответственно мы можем создать прецедент для будущего панамского футбола. Я хорошо помню свои прошлые чемпионаты мира, это турнир - лучшее, что может произойти в карьере футболистов, тренеров", - сказал Гомес. "Есть команды, которые могут успокоиться против сборной Панамы, но вряд ли им следует это делать. Все будут выкладываться по максимуму, а мы покажем лучший результат с каждым из соперников", - добавил он.

Главный тренер панамской команды также добавил с долей юмора, что может выпить бутылку водки, но вряд ли станет это делать в случае выхода сборной Панамы из группы. "Если наша сборная выйдет из группы, бриться налысо или пить целую бутылку водки я не собираюсь. Да, я могу один выпить бутылку водки, но мы все профессионалы, в нашей жизни все спокойно и просто", - смеясь заключил Гомес.

После матча со сборной Бельгии панамские футболисты в рамках группы G также сыграют с командами Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).