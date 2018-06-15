В воскресенье на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор прошла очередная тренировка сборной Уругвая, которая выступает в одной группе с командой России

В воскресенье на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область) прошла очередная тренировка сборной Уругвая, которая выступает в одной группе с командой России. В матче открытия чемпионата мира сборная России победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. В следующем туре группового этапа уругвайцы встретятся с саудовцами.

БОР /Нижегородская область/, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии будет сложным соперником для команды Уругвая, несмотря на их разгромное поражение от россиян в матче открытия чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник уругвайской команды Карлос Санчес.

"Несмотря на счет, команда Саудовской Аравии очень тяжелый соперник. Нам нужно серьезно к ним подготовиться, нельзя дать им намека на преимущество. Нам же нужно продолжать работать в том же направлении и не опускать руки. Одержав вторую победу, мы окажемся одной ногой к выходу из группы", - сказал Санчес.

После победы на командой Египта (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая по дополнительным показателям опережает уругвайцев. Во втором туре уругвайцы 20 июня в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии, в третьем - со сборной России (25 июня, Самара).

Дебют мечты

В стартовом матче чемпионата мира против команды Египта Санчес появился на поле на 58-й минуте, выйдя на замену. Он на 89-й минуте отдал голевую передачу на Хосе Марию Хименеса, чей гол стал победным для уругвайцев.

"Для меня это был дебют мечты, - считает Санчес. - Я проделал очень большую работу, отдал много сил, чтобы оказаться здесь и сыграть за свою команду. Рад, что мы сумели дожать соперника и набрать важные три очка".

"Мне нравится каждый момент, который я провожу в команде. Здесь много игроков крайне высокого уровня, и когда ты играешь и тренируешься вместе с ними, твой класс тоже растет", - заключил полузащитник уругвайской сборной.

Чемпионат мира завершится 15 июля.