Дзагоев считает, что сборная Египта по классу превосходит команду Саудовской Аравии

Игрок отметил, что игру россиян с египтянами будет смотреть дома в кругу семьи

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии, которую российская команда разгромила в матче открытия чемпионата мира со счетом 5:0, по классу уступает следующему сопернику россиян по групповому этапу - команде Египта. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев.

В своем первом матче на чемпионате мира сборная Египта уступила команде Уругвая со счетом 0:1.

"Мы смотрели матч между сборными Египта и Уругвая. Египесткая сборная хорошо организована, отлично прессингует и обороняется, конечно, классом выше, чем Саудовская Аравия. Надеюсь, победа будет за нами", - отметил Дзагоев.

Футболист получил повреждение в середине первого тайма матча с Саудовской Аравией и покинул поле в сопровождении врачей, позже у игрока было диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Точные сроки восстановления футболиста пока не известны, но он не сможет сыграть в оставшихся двух матчах россиян на групповом этапе турнира. Дзагоев не полетит со сборной России на матч против египтян в Санкт-Петербург.

В воскресенье футболисту исполнилось 28 лет, партнеры по сборной и тренерский штаб команды поздравили его перед началом тренировки. "Все пожелали здоровья, как обычно. Поздравил главный тренер, потом Виталий Мутко, команда пока ничего не подарила, но положительного результата в игре со сборной Египта будет достаточно. Я игру с египетской сборной буду смотреть дома, в кругу семьи", - добавил полузащитник.

Сборная России сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.