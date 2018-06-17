Все билеты на матчи ЧМ по футболу в Волгограде проданы

В Волгограде пройдут четыре матча чемпионата мира

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Все билеты проданы на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в Волгограде. Об этом журналистам заявил мэр Волгограда Андрей Косолапов.

"Все билеты проданы", - сказал он.

В Волгограде пройдут четыре матча чемпионата мира. 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня - Нигерии и Исландии, 25 июня - Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - Японии и Польши.

Матч сборных Англии и Туниса начнется 18 июня в 21:00 мск. Как ранее сообщал ТАСС, на матче в Волгограде ожидается порядка 3 тысяч английских болельщиков.