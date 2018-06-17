Власти Волгограда не будут усиливать безопасность из-за английских фанатов

По словам мэра Волгограда Андрея Косолапова, английские болельщики считаются опасными только тогда, когда попадают в агрессивную среду, а в городе сейчас доброжелательная обстановка

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /Корреспондент ТАСС Игорь Лазорин/. Власти Волгограда не будут специально усиливать безопасность в городе в связи с приездом английских фанатов и матчем сборной Англии на чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил мэр Волгограда Андрей Косолапов.

"Нет, усилена [безопасность] не будет. Мы тестировали безопасность во время финала Кубка России, рассчитали большое количество болельщиков и опробовали количество дружинников, казаков и полиции, которые на сто процентов справились со своими обязанностями. Опасными английские болельщики считаются только тогда, когда попадают в агрессивную среду, у нас же здесь праздник, они попадают в другую ауру. Думаю, здесь будут только улыбки, танцы и песни", - сказал Косолапов.

"А безопасность будет организована в обычном для подобного уровня мероприятий режиме", - добавил собеседник агентства.

Матч сборных Англии и Туниса пройдет 18 июня на "Волгоград-Арене". Встреча начнется в 21:00 мск. Как ранее сообщал ТАСС, на матче в Волгограде ожидается порядка 3 тыс. английских болельщиков.