Сразу по прилету гостей из Бразилии и Швейцарии встретили местные коллективы народными песнями и танцами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Болельщиков из Бразилии и Швейцарии в ростовском аэропорту Платов встретили хлебом с солью, а донские творческие коллективы исполнили традиционные песни в рамках масштабной акции Gentlefan, передает корр. ТАСС с места событий. Гости также смогли попробовать донскую уху, местное мороженое и курники в виде мяча.

В аэропорту Ростова встречают болельщиков pic.twitter.com/3eJrmc1s8q — Гулия (@kerlinguliya) June 17, 2018

В воскресенье в Ростов прилетели двумя рейсами 400 болельщиков из Бразилии и Швейцарии. Всего по данным властей региона, более 10 тысяч болельщиков из этих стран приехали в Ростов. Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня, игра начнется в 21:00 мск. "Акция Gentlefan проходит уже не в первый раз. В первый раз был товарищеский матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед", тогда мы их согрели, сейчас греет солнце. Жители Ростова с удовольствием общаются с иностранцами, они отвечают тем же", - сказал во время встречи болельщиков губернатор Ростовской области Василий Голубев. Здесь для прибывших иностранцев организовали несколько площадок, накормили местным мороженым. Больше всего они обрадовались появлению на площадке губернатора, бразильцы фотографировались с ним и начали радостно кричать: "Губернатор! Россия! Ростов!" Донская уха и казачьи фуражки на память Сразу по прилету гостей из Бразилии и Швейцарии встретили местные коллективы народными песнями и танцами. Бразильцы активно присоединились к ним и начали плясать под казачьи мотивы. Булент с сыном Тимуром прилетели из турецкого Стамбула, чтобы поболеть за сборную Бразилии. И сразу же отправились пробовать донскую уху.

Бразильских болельщиков встретили в ростовском аэропорту Платов казачьими песнями pic.twitter.com/V1JQkoYE0z — Гулия (@kerlinguliya) June 17, 2018

"Очень понравился суп, какая тут рыба в составе? Сом? Очень вкусно", - поделился он своими впечатлениями от местной кухни. Также на площадке перед аэропортом накрыли стол с традиционными донскими блюдами, караваем, фруктами и овощами, в центре стола стоял самовар - в старых русских традициях. "Донская уха, караваи, фрукты, куличи - из экологически чистых продуктов. Мы подготовили здесь и вручаем шишки (сладкие булочки в виде шишек). У нас в холодильнике курники, сделаны в виде футбольного мяча", - рассказала ТАСС руководитель департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. После того как гости потанцевали и попробовали уху, они направились к музыкальной площадке, где смогли попробовать сыграть на большом водяном барабане (в барабан наливается вода, когда человек бьет по нему летят брызги - прим. ТАСС), ложках и балалайке. А кто-то сделал памятное фото в казачьем обмундировании и посмотрел на то, как казаки рубят капусту шашками. Иностранцев также встречали казаки верхом на конях. "Казаки-дружинники на конях - это действующие казаки, которые привлечены к обеспечению безопасности во время чемпионата мира. Они как визитная карточка, и как штатное место патрулирования у них тут. Готовились, обучали правовым вопросам, тонкостям, которые могут возникнуть во время несения службы, оказанию первой врачебной помощи", - рассказал ТАСС начальник управления по организации координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества "Всевеликое войско донское" Олег Баранников.

Встреча швейцарских и бразильских болельщиков в Ростове. Проспект Ворошиловский. pic.twitter.com/982AInPWkZ — Sergey L. (@SergeyL65571541) June 17, 2018