Миранчук отметил игру обороны сборной Египта в матче чемпионата мира с командой Уругвая

Полузащитник сборной России отметил, что россияне будут готовы физически к игре с египтянами

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Египта умело действовала в обороне в матче группового раунда чемпионата мира по футболу против команды Уругвая. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Антон Миранчук.

Сборная России сыграет с командой Египта во втором матче группового этапа. Встреча пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге.

"Смотрел матч египетской сборной с Уругваем, это была тяжелая игра. Все игроки организованные, дисциплинированные и сконцентрированные, умеют играть в обороне. Египтяне чем- то похожи на команду Саудовской Аравии, но выше классом. Мы всегда играем на победу, у каждой команды есть свои изъяны, будем смотреть, изучать и находить моменты для вскрытия обороны", - сказал Миранчук.

"Говорить о скоростях команд в первых матчах сложно - по телевизору все выглядит иначе, чем в жизни. Но мы готовы физически, будем навязывать свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает", - добавил футболист.

В первой игре сборной Египта не принимал участие лидер команды, нападающий Мохаммед Салах, который не до конца восстановился после травмы плеча. "Матчи сборной Египта с Салахом и без него - большая разница, - отметил Миранчук. - В игре каждой команды есть нюансы, на которые делаются акценты. В матче с Египтом будут свои нюансы, но играть в какой-то совсем другой футбол мы не можем, у нас есть только этот пласт игроков".

Сборная России в первом матче разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Египетская сборная уступила команде Уругвая (0:1).