Около 70 болельщиков обратились за медпомощью после первого матча ЧМ-2018 в Казани

Шесть человек, в том числе три иностранца, были госпитализированы, сейчас все они отпущены домой, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Около 70 футбольных болельщиков обратились за медицинской помощью после первого матча чемпионата мира по футболу в Казани в субботу. Шестеро из них были госпитализированы, но к настоящему времени все они выписались, сказал в воскресенье журналистам заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

"Всего было 69 обращений <...>. Как правило, это амбулаторные обращения в медицинские пункты, к мобильным бригадам, которые работают на стадионе "Казань-Арена", и бригадам скорой медицинской помощи. Из них шестерых мы направили на госпитализацию <...>. В течение последующих шести часов они были отпущены домой", - сказал Фатихов.

По его словам, среди госпитализированных были француженка "с синдромом головной боли", австралиец в состоянии алкогольного опьянения и пожилой австралиец с сердечной патологией. Еще трое - жители России, двое с растяжениями и один - с обострением гипертонической болезни. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Больной с сердечной патологией после лечения сам попросил его выписать. "Мы выполнили свою задачу, купировали приступ, и он пошел дальше болеть за свою сборную", - сказал Фатихов.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. 16 июня в Казани прошел матч группового этапа Франция - Австралия. Следующими город примет матчи Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).