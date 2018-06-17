Буйство красок

Болельщики сборных начали прибывать в Самару задолго со самого матча, уже 15 июня в городе можно было увидеть цвета национальных сборных этих стран

CАМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Болельщики и туристы из Коста- Рики, которые приехали в Самару поддержать свою сборную в матче чемпионата мира с командой Сербии, играли в футбол на пляже на набережной Волги, фотографировались со всеми желающими и кричали "Оле-оле-оле, Тикос-Тикос", передает корреспондент ТАСС. Встреча группового этапа чемпионата мира пройдет в воскресенье на "Самара-Арене". До полудня в исторической части города было немноголюдно, на улицах не спеша прогуливались местные жители, на фан-зону в центральной площади города не пускали никого, изредка доносились звуки футбольных дудок, кафе готовились к открытию. "Непривычно, обычно в это время массово гуляют люди, жизнь кипит. Сегодня матч, а никого пока нет", - отметила в беседе с корр. ТАСС жительница Татьяна, которая живет недалеко от фан-зоны.

У набережной Волги тоже текла размеренная жизнь, для небольших групп костариканских болельщиков проводили экскурсии. Сербские фанаты стояли, чтобы попасть на экскурсию в бункер Сталина, либо сидели в уже открывшихся кафе. Уже в полдень о тишине, которая была несколько часов назад, ничего не напоминало. Фанаты из Коста-Рики ходили группами до 10 человек, пели песни и здоровались словами "Пура Вида", что в переводе означает "чистая жизнь". Центр и набережная обрели красный цвет - цвет сборной Коста-Рики. Инициативная группа фанатов решила позвать сербов сыграть с ними в пляжный футбол, недалеко от них расположились российские фанаты, которые кричали "Россия, вперед!". На каменной набережной костариканские девушки устроили дискотеку. Россияне и сербы поначалу стеснялись обучиться танцам, но немного привыкнув, встали в танцевальный круг. "Мы ничего особого не готовили перед матчем, это наш менталитет. У фанатов Коста-Рики есть свой арсенал средств, чтобы поддержать футболистов и создать непередаваемую атмосферу", - отметил в беседе с корр. ТАСС болельщик Хосе. Буйство красок Весь арсенал средств можно было увидеть и перед стадионом. Костариканские болельщики начали выстраиваться в очереди до матча за три часа до самой игры. Они были раскрашены в цвета национального флага, носили шапки в виде попугая и кондора, фотографировались, танцевали и обнимались с российскими болельщиками.

Многие вновь пели песни. Например, группа российских фанатов пыталась научить петь "Подмосковные вечера" костариканцев, те тоже не остались в стороне и пытались спеть вместе с россиянами одну из национальных песен. Сербские болельщики, количество которых значительно меньше, были не так заметны. "Я из Сан-Хосе (столица Коста-Рики - прим. ТАСС). Я учился в России, но в Самаре нахожусь первый раз. Мы прилетели сюда, думая, что будет холодно и дождливо, а сегодня тепло и солнечно! Да и я чувствую себя, как дома, потому что здесь везде мои соотечественники", - поделился с ТАСС болельщик Оскар. Он думает, что в матче со сборной Сербии футболистам Коста-Рики придется нелегко. "Мы проиграли несколько товарищеских матчей перед встречей, а сербы достаточно сильный противник. Я, да и другие костариканцы, будут подбадривать с трибун наших футболистов, как можно сильнее. На поле они не будут одни", - отметил он. "Мы видим, что нас на этом матче меньше, но это не значит, что мы будем молчать или нас не будет слышно. Мы поможем нашим футболистам", - отметил ТАСС болельщик из Сербии Владислав. Предматчевое единение Болельщики сборных Коста-Рики и Сербии начали прибывать в Самару задолго со самого матча, уже 15 июня в городе можно было увидеть цвета национальных сборных этих стран. Самые активные встречали футболистов в аэропорту и у гостиниц, в которых разместились игроки. Костариканцы пели песни и скандировали кричалки, облачившись во флаги страны, надев парики и наклеив накладные усы. Сербы встречали футболистов кричалками и плакатами в поддержку сборной и некоторых игроков.