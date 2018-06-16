Капитан австралийцев: невыразительный старт французов на ЧМ не уменьшает шансов на победу

Французы, которым эксперты в субботнем матче пророчили победу с крупным счетом, сумели вырвать победу у австралийцев только за девять минут до окончания встречи благодаря голу Поля Погба

Французы, которым эксперты в субботнем матче пророчили победу с крупным счетом, сумели вырвать победу только за девять минут до окончания встречи благодаря голу Поля Погба. Встреча завершилась со счетом 2:1.

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Невыразительная игра сборной Франции в своем первом матче на чемпионате мира по футболу в России против команды Австралии не говорит о том, что ее ошибочно причислили к числу главных фаворитов турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказал капитан австралийцев Миле Йединак.

"На бумаге это действительно очень сильная команда, в отдельно взятый день ей по силам победить любую сборную мира, о чем тренер нам и говорил. Но вчера мы сумели сдержать французскую команду, заставили ее разочароваться своей игрой. Однако тот день позади, и они продолжают двигаться к своей цели, ровно также, как и мы", - сказал Йединак, отвечая на вопрос о нынешних шансах сборной Франции на победу.

Вместе с тем капитан заметил, что его команда до сих пор разочарована тем, что ей не удалось сохранить ничейный счет. "С учетом того, какую игру мы показали, окончательный результат не может нас радовать. Но мы должны верить в свои силы и понимать всю важность предстоящего матча с датчанами. Все усердно работают над тем, чтобы на сто процентов быть готовыми к следующей игре", - отметил он.

Йединак также отметил поддержку болельщиков, поддержать сборную Австралии в Казань приехало около 6 тысяч человек. "Они невероятно важны для нас. Это очень заряжает на борьбу, когда ты, находясь так далеко от дома, выходишь на игру и ощущаешь столь мощную поддержку", - подчеркнул он.

Второй матч на групповом этапе австралийцы проведут в Самаре 21 июня. Датчане в первой игре одержали победу над перуанцами со счетом 1:0.