Более 1 млн человек посетили фестиваль болельщиков за первые четыре дня ЧМ-2018

Во время ЧМ-2018 фан-зоны действуют во всех городах турнира, в дни матчей на них можно будет бесплатно следить за играми на большом экране

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 1 млн человек посетили площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу в 11 городах России за первые четыре дня турнира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Во время ЧМ-2018 фан-зоны действуют во всех городах турнира, в дни матчей на них можно будет бесплатно следить за играми на большом экране. В Москве площадка фестиваля болельщиков работает с 10 июня. Она действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Всего с 14 июня по 15 июля на площадке будет организовано 56 трансляций. Зрители смогут увидеть почти все встречи ЧМ-2018 кроме тех, что будут начинаться в одно время. Площадка открывается за три часа до старта первого матча дня и закрывается через час после окончания последнего. В дни проведения матчей вход на фестиваль бесплатный для всех желающих, в дни без матчей площадка закрыта.

Финал чемпионата мира состоится 15 июня.