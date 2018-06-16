Марчена: испанские футболисты поддерживают друг друга, смена тренера не мешает им на ЧМ

Бывший игрок испанской команды добавил, что многих футболистов он знал и до прихода в тренерский штаб, с некоторыми играл в сборной сам

В пятницу на стадионе "Фишт" в Сочи сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3. Это был первый матч испанцев под руководством Фернандо Йерро, который за два дня до матча сменил Хулена Лопетеги. Последний подписал трехлетний контракт с мадридским "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола (RFEF), после чего президент RFEF Луис Рубиалес объявил, что Лопетеги уволен со своего поста.

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Испании по футболу поддерживают друг друга и чувствуют себя одной семьей, несмотря на смену главного тренера. Об этом журналистам сообщил бывший игрок испанской сборной Карлос Марчена, который на днях вошел в тренерский штаб команды.

"Стресс [после ухода Лопетеги] был, но мы уже четыре года готовимся к чемпионату, и это не должно сказаться на нас. Самое главное, что мы, как семья, поддерживаем друг друга, и нас поддерживают извне команды. Самое главное, чтобы мы были все дружны, помнили, что это наша семья и надо поддерживать президента [испанской футбольной ассоциации, который принял решение об увольнении Лопетеги] и футболистов. Нужно помнить, что мы уже чемпионы мира (2010 года), мы уже выигрывали кубок и нужно поддерживать этот статус", - сказал Марчена.

По его словам, сейчас ситуация в сборной спокойная. Марчена добавил, что многих футболистов он знал и до прихода в тренерский штаб, с некоторыми играл в сборной сам. "Самое главное, чтобы все футболисты чувствовали нашу поддержку и то, что мы их ценим: и тех, кто играет на поле, и тех, кто находится в запасе - всех по-своему ценим", - подчеркнул он.

Марчена также рассказал, что для него предложение войти в тренерский штаб сборной было неожиданным: руководству команды "Севилья", где он сейчас работает, позвонили и попросили командировать его. С новым главным тренером сборной Фернандо Йерро Марчена дружит много лет, и сейчас разногласий у них не возникает. Марчена является чемпионом Европы (2008) и чемпионом мира (2010).

В группе В сборная Испании также сыграет с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).