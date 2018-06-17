Гранквист: сборная Швеции намерена сконцентрироваться на атаке в матче ЧМ с южнокорейцами

Футболист назвал прекрасным стадион "Нижний Новгород", построенный к чемпионату мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Швеции уверены в своей обороне и поэтому намерены сконцентрироваться на атаке в своем первом матче чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи. Об этом сообщил журналистам капитан сборной Андреас Гранквист.

Матч первого тура группового этапа между сборными Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде.

"Наша защита дает нам возможность чувствовать себя в безопасности. Мы бы хотели, конечно, сконцентрироваться на атаке, создавать возможности для себя. На защиту мы полагаться можем", - сказал он.

Футболист назвал прекрасным стадион "Нижний Новгород", построенный к чемпионату. "Я немало играл в России и могу оценивать. У нас не было возможности пока осмотреть город, потому что мы прибыли лишь вчера вечером, было не до туризма. Сейчас концентрируемся на подготовке к матчу, у нас хорошие впечатления", - добавил Гранквист.

На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F. Шведы также встретятся с командами Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). В рейтинге Международной федерации футбола шведы занимают 24-е место.

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.