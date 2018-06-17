Тренер: консультант работал с игроками сборной Швеции для психологического настроя к ЧМ

Ранее капитан сборной Андреас Гранквист, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что футболисты прекрасно поработали с психологом перед ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Консультант по спортивным вопросам помогал игрокам сборной Швеции психологически подготовиться к матчам чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции главный тренер команды Янне Андерссон.

Ранее капитан сборной Андреас Гранквист, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что футболисты прекрасно поработали с психологом перед ЧМ-2018. Тренер призвал быть аккуратным в формулировках о якобы работе с психологом. "Он не психолог, скорее, консультант по спортивным вопросам. Это такой ментальный коучинг, раньше игроки слушали записи на кассетах, они стимулировали их собранность, мы хотели бы, чтобы игроки были сфокусированы", - пояснил Андерссон.

На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).