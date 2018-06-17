Иванович вошел в стартовый состав сборной Сербии на матч ЧМ с командой Коста-Рики

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского "Зенита" Бранислав Иванович вошел в стартовый состав сборной Сербии по футболу на матч чемпионата мира против команды Коста-Рики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В состав сборной Сербии вошли вратарь Владимир Стойкович, защитники Александр Коларов, Душко Тошич, Никола Миленкович, Иванович, полузащитники Лука Миливоевич, Неманья Матич, Адам Льяич, Сергей Милинкович-Савич, Душан Тадич, нападающий Александр Митрович.
Стартовый состав сборной Коста-Рики выглядит следующим образом: вратарь - Кейлор Навас, защитники Кристиан Гамбоа, Оскар Дуарте, Джанкарло Гонсалес, Франсиско Кальво, Джонни Акоста, полузащитники Давид Гусман, Сельсо Борхес, Брайан Руис, нападающие Йохан Венегас, Марко Уренья.
Матч между сборными Сербии и Коста-Рики пройдет в Самаре в воскресенье, начало - 15:00 мск.