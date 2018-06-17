Иванович вошел в стартовый состав сборной Сербии на матч ЧМ с командой Коста-Рики

Матч группы E пройдет в Самаре в воскресенье и начнется в 15:00 мск

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского "Зенита" Бранислав Иванович вошел в стартовый состав сборной Сербии по футболу на матч чемпионата мира против команды Коста-Рики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).