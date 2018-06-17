Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2022 года, сумма прописанных в нем отступных, согласно информации СМИ, составляет €100 млн

СМИ не первый сезон связывают имя Гризманна с лучшими клубами Европы. Прошлым летом пресса активно писала об истории возможного перехода француза в английский "Манчестер Юнайтед". В этом году, особенно в последний месяц, СМИ активно обсуждали возможный трансфер Гризманна в испанскую "Барселону". Слухи усилились после того, как стало известно, что "Атлетико" приобрел у "Монако" другого француза Тома Лемара, которого записали в преемники Гризманна в клубе.

ИСТРА /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн решил остаться в мадридском "Атлетико" еще месяц назад. Об этом рассказал журналистам партнер форварда по клубу и сборной, защитник Лукас Эрнандес.

Гризманн тянул время, в частности, уже во время пребывания французов в Истре, где они базируются во время чемпионата мира, СМИ анонсировали решение форварда, но на пресс-конференции на следующий день он отказался объявлять его. Свое решение остаться в "Атлетико" игрок озвучил только 14 июня, при этом почти сразу после объявления в интернете появился получасовой фильм об этой ситуации в исполнении продюсерской компании, владельцем которой является защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике.

"Вообще-то Гризманн принял решение, по-моему, уже месяц как", - заявил Эрнандес. "В "Атлетико" он уже является кумиром болельщиков и может стать их идолом. В "Барселоне" же он стал бы одним из многих, был бы в тени таких великих игроков, как Месси", - одобрил он решение партнера по команде.

Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2022 года, сумма прописанных в нем отступных, согласно информации СМИ, составляет €100 млн.

Гризманн был зол заменой в матче с Австралией

В субботу французы в первом матче на чемпионате мира обыграли команду Австралии со счетом 2:1. Гризманн заработал и реализовал пенальти, однако был заменен на 79-й минуте. Тем не менее, он был признан лучшим игроком встречи.

"Он [Гризманн] был немного зол из-за замены, но это абсолютно нормально, потому что он очень амбициозный игрок, - рассказал Эрнандес. - Но он остается с нами, на земле, в команде, он такой же в раздевалке и в автобусе, на него можно положиться. Он остается очень сильным и важным игроком для команды, который в важные моменты может тащить команду за собой".

"Ему просто надо хорошо отдохнуть, чтобы быть готовым на сто процентов к следующей встрече", - также отметил защитник.

В рамках группы С французы сыграют также с перуанцами (21 июня, Екатеринбург) и датчанами (26 июня, "Лужники", Москва).