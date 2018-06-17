Сотрудники аэропорта Волгограда вернули багаж журналисту Би-би-си, приехавшему на ЧМ

Ситуацию удалось разрешить без привлечения правоохранительных органов

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники аэропорта Волгограда предотвратили путаницу с чемоданами журналиста Би-би-си и бельгийского болельщика на чемпионате мира по футболу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь аэропорта Волгограда Диана Бакулина.

Ближайший матч чемпионата мира пройдет в Волгограде 18 июня между сборными Англии и Туниса.

"У журналиста Би-би-си, прилетевшего из Великобритании, и болельщика из Бельгии чемоданы оказались очень похожи. Бельгиец спутал свой чемодан с багажом британца. Однако все службы аэропорта отреагировали вовремя и, обратив внимание на бирки чемоданов, предотвратили путаницу",- сказала Бакулина.

Она уточнила, что ситуацию удалось разрешить без привлечения правоохранительных органов.

В воскресенье часть болельщиков сборной Англии прибыла в Волгоград на дополнительных рейсах. Ожидается, что в Волгоград прибудет не менее 3 тысяч болельщиков английской команды.