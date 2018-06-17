Тренер: Ибрагимович официально не контактирует с футболистами сборной Швеции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович официально не контактирует с действующими игроками команды. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер сборной Янне Андерссон, отвечая на вопрос ТАСС.
"Ранее Златан Ибрагимович и целый ряд других футболистов решили заявить, что они уходят из национальной сборной. Я с уважением отношусь к этому, это стало финальной нотой в прекрасной карьере Ибрагимовича в шведской сборной. У него нет какой бы то ни было роли в команде. Если у него есть друзья, он с кем-то собирается встречаться - это его дело, никаких официальных связей между ним и другими игроками команды нет", - сказал он.
Сборная Швеции не принимала участия в чемпионатах мира с 2006 года. Перед началом отборочного турнира ЧМ-2018 в команде произошла смена тренера - вместо Эрика Хамрена, возглавлявшего сборную с 2009 года, на эту должность был назначен Янне Андерссон. Завершили выступления за шведскую команду лучший бомбардир в истории сборной Златан Ибрагимович, бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрём, игрок ЦСКА Понтус Вернблум и основной вратарь Андреас Исакссон. По ходу отборочного турнира от выступлений за национальную команду отказался защитник Оскар Вендт.
На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). В обновленном рейтинге Международной федерации футбола шведы занимают 24-е место.
Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.