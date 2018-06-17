ФИФА: пустые места в Екатеринбурге связаны с неявкой зрителей из всех клиентских групп

Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пустые места на трибунах "Екатеринбург-Арены" во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая (0:1), который состоялся 15 июня, связаны с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Официальная посещаемость матча составила 27 015 зрителей, при этом распределено было 32 278 билетов. Официальная вместимость "Екатеринбург-Арены" - 33 061 зритель.

"ФИФА проанализировала ситуацию на матче в Екатеринбурге, и мы можем подтвердить, что она главным образом связана с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было", - сообщили в пресс-службе.

"Екатеринбург-Арена" примет еще три матча чемпионата мира: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).