Мутко: решение вернуть сборную России по футболу на базу в Новогорске было верным

Вице-премьер РФ добавил, что в концепции развития "Лужников" предусмотрена постройка спортивных баз в будущем

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Решение о возобновлении проведения учебно-тренировочных сборов российской футбольной сборной на базе в Новогорске было верным. Такое мнение журналистам высказал вице- премьер, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

Российская команда живет и тренируется во время чемпионата мира в Новогорске, где она с недавних пор стала проводить и сборы перед матчами. До этого отечественные футболисты готовились в Новогорске в середине 90-х годов, после чего команда проводила сборы на подмосковной базе "Бор", а при главном тренере Гусе Хиддинке она жила в одном из столичных отелях.

"Убеждаюсь в верности решения после 30-летнего перерыва вернуть сборную в Новогорск. Футболистам все нравится, тут созданы идеальные условия. На этой базе чувствуется дух Новогорска - здесь тренируются и другие наши национальные команды, можно увидеть подготовку наших будущих спортивных звезд", - сказал Мутко.

"В концепции развития "Лужников" предусмотрена постройка спортивных баз в будущем. Надеемся и там увидеть достойный тренировочный центр", - добавил Мутко.