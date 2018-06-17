Мутко: cпрашивать о свободных местах на матчах ЧМ-2018 надо с ФИФА

В пятницу во время матча на "Екатеринбург-Арене" были замечены ряды пустых мест на центральных секторах

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Спрашивать о свободных местах на матче чемпионата мира в Екатеринбурге между сборными Египта и Уругвая нужно с Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

В пятницу во время матча на "Екатеринбург-Арене" были замечены ряды пустых мест на центральных секторах. На арене, вмещающей 33 061 человек, присутствовало 27 015 зрителей, при этом на игру было распределено 32 278 билетов. ФИФА и оргкомитет турнира заявили, что проведут расследование причин неявки 5 тысяч зрителей. Комментатор Георгий Черданцев в своем Twitter рассказал, что свободные места на стадионе в Екатеринбурге были предназначены для партнеров и спонсоров ФИФА.

"Давайте не обращать внимания на такие вещи, мы порой ищем только негатив. Билетная программа не в руках оргкомитета и России, она в руках ФИФА. Надо им задавать вопросы - как они реализуют билеты, вот и все, - сказал Мутко. - Если бы нам сегодня за два часа до матча сказали, что есть несколько тысяч нереализованных билетов, поверьте, мы бы могли бы очень спокойно мобилизоваться".

"Тысячи людей в Екатеринбурге хотели пойти на футбол. Но у нас нет билетов, наша квота вся продана. Мы имеем крошечное количество билетов, и все они проданы", - добавил вице-премьер.