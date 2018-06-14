Мутко: футболисты сборной России чувствуют себя спокойней после победы над саудовцами

Команда Станислава Черчесова обыграла саудовцев со счетом 5:0 в матче открытия турнира, который прошел 14 июня

Команда Станислава Черчесова обыграла саудовцев со счетом 5:0 в матче открытия турнира, который прошел 14 июня. Сборная продолжает подготовку ко второму матчу в Новогорске и в воскресенье вылетит в Санкт-Петербург, где 19 июня проведет встречу с командой Египта.

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Победа в стартовом матче чемпионата мира против команды Саудовской Аравии позитивно повлияла на футболистов сборной России в психологическом плане, они стали спокойней. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

"Давайте не будем говорить о травле сборной или главного тренера. Есть болельщики, и это миллионы людей, и есть другие люди, у которых есть возможность что-то писать, говорить. Поверьте мне, миллионы поддерживают эту команду, в которой собраны самые лучшие, за исключением тех, кто травмирован - Георгия Джикии, Виктора Васина, Александра Кокорина. Какой уровень футбола у нас есть, такой мы и показываем", - сказал Мутко.

"То, что все ребята небезразличны, все увидели. Все игроки понимают, какая на них ответственность. Но сейчас (после победы над саудовцами - прим. ТАСС) парням немного спокойнее. Они едут в Санкт-Петербург и будут спокойно готовиться к Египту", - добавил вице-премьер.

Также соперником сборной Росси по группе А станет команда Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира продлится до 15 июля.