Японскую принцессу Такамадо ждет увлекательная программа в поездке в Мордовию на ЧМ-2018

Принцессу познакомят с историей мордовского народа, для нее также организуют экскурсию по Саранску, сообщил председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин

САРАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Мордовии подготовили культурную и экскурсионную программу для японской принцессы Хисако Такамадо, которая 19 июня планирует приехать в Саранск на матч сборных Японии и Колумбии в рамках ЧМ. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин.

Принцесса посетит Россию как почетный председатель Японской ассоциации футбола, чтобы поддержать национальную сборную во время ЧМ. Начиная с 1998 года, она приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду. Поездка принцессы станет первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. Член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.

"Для нас высокая честь принять принцессу в Республике Мордовия. Она будет размещена в лучшем отеле", - сказал Чибиркин на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, власти Мордовии, в первую очередь, познакомят принцессу с историей мордовского народа. "Это, прежде всего, наш краеведческий музей. Безусловно, будет проведена экскурсия и показана выставка нашего всемирно известного скульптора Степана Эрьзи, другие достопримечательности нашего города, [познакомим ее] с народным творчеством наших певцов, танцоров. В программе есть посещение мордовского национально-исследовательского института, площади Тысячелетия - все это в комплексе", - отметил он.

Чибиркин добавил, что для принцессы будет организована экскурсия по городу: "Мы покажем спортивные, культурные сооружения, наши парки отдыха, будет встреча с нашими гражданами - жителями Саранска и республики".

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" 16 июня прошел первый матч - между сборными Перу и Дании. 19 июня состоится встреча Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.