Хонда пожелал Дзагоеву скорейшего выздоровления после травмы в первом матче ЧМ-2018

Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0)

КАЗАНЬ, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда пожелал скорейшего выздоровления бывшему партнеру по московскому ЦСКА Алану Дзагоеву, который получил травму в первом матче сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС после тренировки сборной Японии, которая готовится к стартовому для себя матчу на чемпионате мира. Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из- за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. В воскресенье игроку исполнилось 28 лет.