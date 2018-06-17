Канте: французы пережили особый момент во время использования VAR в матче с австралийцами

Встреча группы C между французами и австралийцами, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 2:1

ИСТРА /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Франции по футболу пережили особый момент, когда в матче чемпионата мира с австралийцами была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом рассказал на пресс-конференции полузащитник французской команды Н’Голо Канте.

Встреча группы C между французами и австралийцами, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 2:1. Первый гол француз Антуан Гризманн забил с пенальти, который был назначен после того, как главный судья Андрес Кунья прибег к помощи VAR. С помощью системы был засчитан и второй гол французов - арбитру потребовалось убедиться, что мяч пересек линию ворот после удара Поля Погба.

"Мы пережили несколько особых моментов. Мы сразу думали, что там стоило назначить пенальти, но сначала судья продолжил игру и только потом обратился к системе. Но самое важное - в итоге было принято правильное решение", - прокомментировал эпизод Канте.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в ряде национальных первенствах, как чемпионат Германии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.