ТАСС пообщался с британскими фанатами, прибывшими на матчи чемпионата мира по футболу — 2018

Английских болельщиков опасаются во всем мире, и эти страхи небезосновательны. В стране, где родился футбол, появилось и околофутбольное движение. Причем именно Англия прославилась фанатами-хулиганами, для которых футбол — повод не столько поболеть, сколько подраться.

Английские фанаты славились на весь мир и раньше, но основное внимание приковали к себе на чемпионате Европы 2016 года, когда столкнулись с российскими болельщиками в марсельском порту перед матчем группового этапа. В конфликт пришлось вмешаться местной полиции. В итоге пострадало несколько десятков человек. Впоследствии трое российских фанатов были осуждены и провели порядка семи месяцев во французской тюрьме. При этом основная ответственность за организацию потасовки возлагалась именно на британцев, большая часть которых находились в состоянии алкогольного опьянения. По свидетельствам очевидцев, именно английские фанаты изначально начали вести себя агрессивно по отношению к полиции, после чего и возникло массовое побоище с летящими бутылками и камнями. Вследствие чего сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить водометы и дубинки. Эхо тех беспорядков до сих пор следует за любым матчем с участием английских команд. В преддверии чемпионата мира — 2018 британские СМИ сообщили, что ряд радикально настроенных фанатских группировок готовятся устроить в России "третью мировую войну". По словам анонимного представителя этих движений, многие фанаты отправятся в страну-хозяйку соревнований, чтобы "устроить ад" и "решать вопросы на кулаках". В свою очередь британские правоохранительные органы призвали болельщиков быть максимально осторожными во время мундиаля. Как сообщали местные СМИ, у 1312 болельщиков, входящих в так называемый черный список и имевших приводы за хулиганство на стадионах, были изъяты паспорта. Хулиганство и "мировая война" — выдумки прессы По предварительным данным, чемпионат мира в общей сложности посетят порядка 10 000 болельщиков из Англии. Многие из них прибыли за несколько дней до старта чемпионата мира.

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"Мы настроены очень позитивно и приехали в Россию исключительно ради футбола и нашей сборной, — рассказал ТАСС Дэйв Смит, прилетевший из Плимута. — Да, мы футбольные фанаты — но в хорошем смысле слова. Футбол всех нас объединяет, вот смотрите, мы уже несколько дней замечательно общаемся с российскими болельщиками, и все прекрасно, никаких проблем". При этом Смит отметил, что английские фанаты вовсе не собираются драться, а также целенаправленно нарушать российское законодательство. "Россия — великолепная страна, а меры безопасности здесь на высочайшем уровне. Перед поездкой в Россию нам не давали никаких рекомендаций относительно правил поведения. Однако мы изначально не собирались нарушать порядок и, тем более, устраивать "войны". По правде говоря, все это вообще сильно раздуто и преувеличено СМИ", — сказал болельщик. Во время беседы с корреспондентом ТАСС Смит и его друзья активно фотографировались с российскими болельщиками и гостями из других стран, распевали песни и танцевали. На яхте в Волгоград Некоторые из англичан решили добраться до России не самым обычным образом. Например, Грэм Кенсли, который на яхте приплыл в Волгоград, где 18 июня сборная Англии проведет свой первый матч в рамках турнира с командой Туниса. Кенсли рассказал, что преодолел более 10 000 километров и потратил приличную сумму денег. Болельщик признался, что неоднократно бывал в России и любит эту страну.

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"Я специально приплыл на яхте, — рассказал Кенсли. — До этого я и под Крымским мостом проходил на яхте. Мне хотелось приехать на чемпионат мира именно таким способом. Я люблю Россию, общаюсь с местными жителями и давно уговаривал своих друзей побывать в этой замечательной стране. И вот наконец уговорил — они здесь со мной!" Кенсли организовал в Волгограде своего рода агентство, которое помогает соотечественникам с выбором мест, обязательных для посещения, а также рекомендует те или иные развлечения и достопримечательности. Фактически бизнесмен из Англии служит своеобразным мостом между россиянами и англичанами. "Мы помогаем понять русских людей, ведь я хорошо знаком с вашей культурой, говорю на русском языке. Что касается матчей, то я пойду на все игры чемпионата мира, которые пройдут в Волгограде. О билетах мы позаботились заранее, ведь ажиотаж был сумасшедшим", — рассказал Кенсли. Англичанам в Волгограде устроят праздник Самые отъявленные хулиганы по распоряжению правоохранительных органов Великобритании остались дома. А вот для тех, кто все-таки доберется до России, организаторы матчей устроят настоящий праздник. "Опасными английские болельщики становятся только тогда, когда попадают в агрессивную среду, у нас же здесь настоящий праздник футбола. Думаю, здесь будут только улыбки, танцы и песни", — рассказал ТАСС мэр Волгограда Андрей Косолапов.

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