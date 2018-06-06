Хонда считает, что Игнашевич заслужил сыграть за сборную России на домашнем ЧМ

КАЗАНЬ, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич заслужил право сыграть на домашнем чемпионате мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший партнер игрока армейской команды Кейсуке Хонда, который в составе сборной Японии готовится к первому матчу своей национальной команды на турнире в России.
Игнашевич, которому 14 июля исполнится 39 лет, является одним из самых возрастных игроков чемпионата мира, в сборную России он был вызван уже после объявления состава на домашний турнир. В национальной команде он заменил травмированного Руслана Камболова.
"Нет, я совсем не удивлен, что он до сих пор играет. Я всегда знал, что он высокопрофессиональный футболист, он заслужил играть на чемпионате мира. И это ему удается хорошо", - сказал Хонда, выступавший за ЦСКА с 2010 по 2013 год.
Игнашевич отыграл весь матч за сборную России в первом туре группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0).
Японские футболисты свой первый матч проведут 19 июня в Саранске, соперником будет сборная Колумбии.
32-летний Хонда в составе ЦСКА становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок России.