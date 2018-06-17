Дзагоев не сыграет на групповом этапе чемпионата мира

Россиянин получил травму в первом матче группового этапа против сборной Саудовской Аравии (5:0)

28-летний игрок получил повреждение в матче открытия чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии (5:0). Дзагоев начал игру в стартовом составе, но покинул поле в середине первого тайма в сопровождении врачей. Позднее у футболиста диагностировали повреждение задней поверхности бедра.

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не успеет восстановиться от травмы к матчам группового этапа чемпионата мира против команд Египта и Уругвая. Об этом Дзагоев сообщил журналистам.

"Сроки восстановления пока назвать сложно, доктора будут наблюдать динамику, и дальше будет видно. Травма стала для меня ударом, чемпионат мира в России - это главный турнир в жизни. Но надеюсь, что еще получится сыграть, если выйдем в 1/8 финала. Некая надежда остается".

"Пока при ходьбе есть болевые ощущения, как и всегда в первые два-три дня после травмы, дальше, надеюсь, будет лучше. Завтра начинаю заниматься в тренажерном зале, крутить велосипед и делать какие-то упражнения. Это не рецидив - раньше всегда травмировалась правая нога, сейчас первый раз в моей карьере повреждена левая. Вроде все делал правильно, максимально профессионально подошел к тренировочному процессу и играм, сложно назвать причину травмы", - сказал Дзагоев.

Сборные России и Египта сыграют 19 июня в Санкт-Петербурге, начало - в 21:00 мск. 25 июня в Самаре россияне встретятся с командой Уругвая в матче заключительного тура группового этапа.