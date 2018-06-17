историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
17 июня, 12:24
Булыкин: сборная России перед игрой с египтянами способна найти замену Дзагоеву
Алан Дзагоев
© Денис Тырин/ТАСС
Ближайшие матчи
17 июня, 15:00
Групповой этап
Коста-РикаСербия
17 июня, 18:00
Групповой этап
ГерманияМексика
17 июня, 21:00
Групповой этап
БразилияШвейцария
расписание всех игр
В воскресенье пресс-служба российской команды сообщила, что Дзагоев из-за повреждения, полученного в первой игре, не полетит в Санкт-Петербург на матч второго тура группового этапа против египтян

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч со сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира показал, что в сборной России есть футболисты, которые могут заменить травмированного Алана Дзагоева перед игрой с командой Египта. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

В воскресенье пресс-служба российской команды сообщила, что Дзагоев из-за повреждения, полученного в первой игре, не полетит в Санкт-Петербург на матч второго тура группового этапа против египтян. Полузащитник вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из-за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, он продолжает восстановление.

Смотрите также
Месси не забил пенальти, перуанцы заполонили Саранск, VAR дебютировала на ЧМ-2018

"Естественно, обидно, когда футболист, тем более основной, на ровном месте получает травму на таком турнире. Но как мы уже видели, есть люди, которые могут его заменить, так как в сборной собраны все лучшие, - сказал Булыкин. - По этому поводу нельзя расстраиваться или говорить, что отсутствие Дзагоева было основной причиной, по которой мы играли плохо. Нужно просто выходить на поле и понимать, что этот матч является ключевым в нашей группе, и обязательно нужно достичь положительного результата".

Вышедший вместо Дзагоева Денис Черышев из испанского "Вильярреала" сделал в стартовом матче дубль, встреча завершилась со счетом 5:0. "Он качественный футболист, играющий в Европе, который обучен и не стесняется идти в обводку, чем отличается от большинства наших игроков. Он показал, что умеет общаться с мячом, и те желание и мотивация материализовались в хорошую игру в стартовом матче. Его большой плюс - это большое желание играть, доказывать, и мы надеемся, что в следующем матче он выдаст игру не хуже предыдущей", - отметил Булыкин.

В субботний игровой день турнира в четырех матчах было назначено пять пенальти, причем в двух случаях судьи указали на 11-метровую отметку после того, как сработала система видеопомощи арбитрам. "Я за эту систему, так как она может помочь судьям увидеть нарушения, которых они не видели или не могут увидеть их так качественно, как раньше. Это дисциплинирует всех игроков", - подчеркнул Булыкин.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Марчена: испанские футболисты поддерживают друг друга, смена тренера не мешает им на ЧМ
17 июня, 14:36
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Коста-Рика - Сербия
17 июня, 14:30
Тренер: консультант работал с игроками сборной Швеции для психологического настроя к ЧМ
17 июня, 14:25
Эрнандес: футболист Гризманн принял решение остаться в "Атлетико" еще месяц назад
17 июня, 14:21
Моуринью и Левитин намерены посетить матч ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария
17 июня, 14:18
Иванович вошел в стартовый состав сборной Сербии на матч ЧМ с командой Коста-Рики
17 июня, 14:18
Тренер: Ибрагимович официально не контактирует с футболистами сборной Швеции
17 июня, 14:11
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White