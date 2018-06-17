Булыкин: сборная России перед игрой с египтянами способна найти замену Дзагоеву

В воскресенье пресс-служба российской команды сообщила, что Дзагоев из-за повреждения, полученного в первой игре, не полетит в Санкт-Петербург на матч второго тура группового этапа против египтян

В воскресенье пресс-служба российской команды сообщила, что Дзагоев из-за повреждения, полученного в первой игре, не полетит в Санкт-Петербург на матч второго тура группового этапа против египтян. Полузащитник вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из-за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, он продолжает восстановление.

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч со сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира показал, что в сборной России есть футболисты, которые могут заменить травмированного Алана Дзагоева перед игрой с командой Египта. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

"Естественно, обидно, когда футболист, тем более основной, на ровном месте получает травму на таком турнире. Но как мы уже видели, есть люди, которые могут его заменить, так как в сборной собраны все лучшие, - сказал Булыкин. - По этому поводу нельзя расстраиваться или говорить, что отсутствие Дзагоева было основной причиной, по которой мы играли плохо. Нужно просто выходить на поле и понимать, что этот матч является ключевым в нашей группе, и обязательно нужно достичь положительного результата".

Вышедший вместо Дзагоева Денис Черышев из испанского "Вильярреала" сделал в стартовом матче дубль, встреча завершилась со счетом 5:0. "Он качественный футболист, играющий в Европе, который обучен и не стесняется идти в обводку, чем отличается от большинства наших игроков. Он показал, что умеет общаться с мячом, и те желание и мотивация материализовались в хорошую игру в стартовом матче. Его большой плюс - это большое желание играть, доказывать, и мы надеемся, что в следующем матче он выдаст игру не хуже предыдущей", - отметил Булыкин.

В субботний игровой день турнира в четырех матчах было назначено пять пенальти, причем в двух случаях судьи указали на 11-метровую отметку после того, как сработала система видеопомощи арбитрам. "Я за эту систему, так как она может помочь судьям увидеть нарушения, которых они не видели или не могут увидеть их так качественно, как раньше. Это дисциплинирует всех игроков", - подчеркнул Булыкин.