Жаркая погода ожидается 18 июня в городах чемпионата мира

В Нижнем Новгороде и Волгограде осадков не ожидается, в Сочи возможен кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде в день матчей ЧМ-2018, 18 июня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В Нижнем Новгороде 18 июня будет 26 градусов тепла, без осадков. В Сочи в этот день тоже будет жарко, 28 градусов, но возможен кратковременный дождь. 28 градусов будет и в Волгограде, но там осадков не ожидается", - сказала она.

В понедельник, 18 июня, матчи ЧМ-2018 пройдут в трех городах. Команды Швеции и Республики Кореи встретятся в 15:00 в Нижнем Новгороде, матч между сборными Бельгии и Панамы пройдет в Сочи в 18:00, команды Туниса и Англии сыграют в Волгограде в 21:00.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Все будут размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.