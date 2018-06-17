Сборная Уругвая тренируется в полном составе за три дня до матча ЧМ с саудовцами

Встреча состоится 20 июня в Ростове-на-Дону

БОР /Нижегородская область/, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая тренируется в полном составе за три дня до матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировка проходит в воскресенье на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). В составе уругвайцев занимаются все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире. Игроки провели порядка 40 минут в тренажерном зале, затем переместились на тренировочное поле. В течение 20 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, футболисты провели легкую разминку и приступили к упражнениям с мячом.

После победы на командой Египта (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая в матче открытия турнира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и по дополнительным показателям опережает уругвайцев. Во втором туре уругвайцы 20 июня в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии, в третьем - со сборной России (25 июня, Самара).

Чемпионат мира завершится 15 июля.