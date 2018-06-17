Адриен Силва: сборной Португалии предстоит тяжелый матч против команды Марокко на ЧМ

КРАТОВО /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Португалии предстоит тяжелый матч против команды Марокко во втором туре группового этапа чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник сборной Португалии Адриен Силва.
На чемпионате мира сборная Португалии проведет матчи группового этапа с командой Марокко (Москва, 20 июня, стадион "Лужники"), а также со сборной Ирана (25 июня, Саранск). В пятницу португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3) в первом туре группового этапа.
"В сборной Марокко 17 футболистов из 23, которые приехали в Россию, родились за пределами своей страны, многие играют в европейских чемпионатах. Мы полностью сосредоточены на игре против марокканцев, все прекрасно понимают, что легкой прогулки не будет, ведь они не проиграли ни одного матча в квалификации чемпионата мира. Для нас абсолютно не имеет значения против кого нам играть, мы должны выходить на каждый матч так, как будто это финальная игра", - сказал Силва.
"Матч между Марокко и Ираном (0:1) может не отражать истинной силы африканской команды. Да, мы смотрели игру, и было видно, что обе команды претендовали на победу. Если мы и выглядим фаворитами в следующем матче, то пока только на бумаге. Марокко будет прикладывать все силы, чтобы добиться положительного результата, и наша задача набрать наши три очка", - добавил полузащитник.
В воскресенье сборная Португалии провела очередную тренировку на подмосковной базе в Кратово. В занятии принимали участие все 23 футболиста.
Также Силва отметил, что тренерский штаб и футболисты пока не обсуждали возможную встречу со сборной России в плей-офф. "Да, мы в курсе, что можем встретиться с Россией в плей-офф, однако на данный момент этот вопрос мы в голове не держим. Россия хорошая сборная, однако все мысли и силы мы концентрируем на нашей группе и на следующей игре против команды Марокко в частности", - заключил футболист.