Адриен Силва: сборной Португалии предстоит тяжелый матч против команды Марокко на ЧМ

Встреча состоится на московском стадионе "Лужники" 20 июня

КРАТОВО /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Португалии предстоит тяжелый матч против команды Марокко во втором туре группового этапа чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник сборной Португалии Адриен Силва.

На чемпионате мира сборная Португалии проведет матчи группового этапа с командой Марокко (Москва, 20 июня, стадион "Лужники"), а также со сборной Ирана (25 июня, Саранск). В пятницу португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3) в первом туре группового этапа.

"В сборной Марокко 17 футболистов из 23, которые приехали в Россию, родились за пределами своей страны, многие играют в европейских чемпионатах. Мы полностью сосредоточены на игре против марокканцев, все прекрасно понимают, что легкой прогулки не будет, ведь они не проиграли ни одного матча в квалификации чемпионата мира. Для нас абсолютно не имеет значения против кого нам играть, мы должны выходить на каждый матч так, как будто это финальная игра", - сказал Силва.