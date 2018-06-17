Запасные футболисты сборной Франции проведут матч с молодежной командой "Спартака"

Матч состоится в понедельник в 16:30 мск

МОСКВА, 17 июня. Игроки сборной Франции по футболу, не принимавшие участие в матче чемпионата мира против команды Австралии, проведут встречу с молодежной командой "Спартака" (не старше 19 лет). Об этом сообщает телеканал beIN.

Матч состоится в понедельник в 16:30 мск. Во встрече примут участие Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Пренсель Кимпембе, Бенжамен Менди, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Стивен Н'Зонзи, Тома Лемар, Флорьян Товен.

В субботу французы в Казани победили команду Австралии со счетом 2:1. Следующий матч на турнире сборная Франции проведет 21 июня в Екатеринбурге с командой Перу.