Дзагоев занимается по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу

Другой полузащитник Юрий Жирков тренируется в общей группе

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев занимается по индивидуальной программе на тренировке команды в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из- за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, он продолжает восстановление. В воскресенье стало известно, что игрок не полетит в Санкт-Петербург на матч с командой Египта.

Жирков получил ушиб голени в первом матче на турнире и два дня тренировался по индивидуальном плану.

Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт- Петербурге, начало - в 21:00 мск. 25 июня в Самаре россияне сыграют с командой Уругвая в матче заключительного тура группового этапа.