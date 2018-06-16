Роналдо прилетел в Ростов поддержать сборную в матче ЧМ со швейцарцами

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону, встреча состоится в воскресенье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо прилетел в Ростов-на-Дону поддержать национальную команду в матче чемпионата мира со швейцарцами. Соответствующее фото размещено на странице в Instagram сборной Бразилии.

Также фото с Роналдо в Instagram разместил нападающий сборной Бразилии Неймар. "Визит на удачу", - подписал Неймар фотографию с Роналдо.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня, игра начнется в 21:00 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос.

Сборная Бразилии базируется во время турнира в Сочи. Кроме сборной Швейцарии, бразильцы сыграют в группе E с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").