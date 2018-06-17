Салах тренируется в общей группе перед матчем ЧМ с россиянами

Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге

В воскресенье сборная Египта проводит открытую для СМИ тренировку на "Ахмат-Арене" в Грозном.

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах занимается в общей группе на тренировке команды перед игрой группового этапа чемпионата мира по футболу с командой России, передает корр. ТАСС с места событий.

Салах не принимал участия в первом матче сборной Египта на чемпионате мира, в котором египтяне в Екатеринбурге уступили команде Уругвая со счетом 0:1.

Как сообщал после матча главный тренер египетской сборной Эктор Купер, тренерский штаб принял решение не выпускать Салаха на поле, так как существовал риск рецидива травмы. Также он заявлял, что Салах может сыграть в матче чемпионата мира против команды России.

Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.