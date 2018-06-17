Олимпийская футбольная сборная Японии приедет в Казань для тренировок с основной командой

Юношеская команда будет жить неподалеку от базы казанского клуба "Рубин", где базируется основная команда, и тренироваться на соседнем с ней поле

КАЗАНЬ, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Национальная команда Японии по футболу, собранная из игроков не старше 19 лет, в воскресенье прибудет в Казань, где на время выступления в чемпионате мира базируется основная сборная страны. Как пояснили ТАСС в пресс-службе японской команды, в столицу Татарстана прибудут лучшие игроки страны своего возраста, многие из которых, как предполагается, выступят на домашних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Юношеская команда будет жить неподалеку от базы казанского клуба "Рубин", где базируется основная команда, и тренироваться на соседнем с ней поле. Предполагается, что молодых игроков будут привлекать к тренировкам с основой.