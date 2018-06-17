Олимпийская футбольная сборная Японии приедет в Казань для тренировок с основной командой

КАЗАНЬ, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Национальная команда Японии по футболу, собранная из игроков не старше 19 лет, в воскресенье прибудет в Казань, где на время выступления в чемпионате мира базируется основная сборная страны. Как пояснили ТАСС в пресс-службе японской команды, в столицу Татарстана прибудут лучшие игроки страны своего возраста, многие из которых, как предполагается, выступят на домашних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Юношеская команда будет жить неподалеку от базы казанского клуба "Рубин", где базируется основная команда, и тренироваться на соседнем с ней поле. Предполагается, что молодых игроков будут привлекать к тренировкам с основой.
Олимпийская команда посетит первый матч сборной на чемпионате мира в России, который пройдет 19 июня в Саранске. Соперником японцев будет сборная Колумбии.
Визит молодых футболистов в Россию продлится десять дней.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. В футбольном турнире Игр участвуют команды, собранные из игроков не старше 23 лет. В заявку каждой сборной могут быть включены не больше трех игроков, превышающих этот возрастной ценз.