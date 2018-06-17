В воскресенье часть английских болельщиков прибыла в Волгоград на дополнительных рейсах

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Не менее 3 тысяч английских болельщиков посетят матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса в Волгограде. Об этом ТАСС сообщил представитель организации болельщиков.

"Планируется, что здесь будет не менее трех тысяч наших болельщиков. Некоторые из них прилетели в Волгоград ранее", - сказал собеседник агентства.