Адриен Силва: сборная Португалии в матче с испанцами доказала, что у нее есть характер

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 3:3 в матче группового этапа чемпионата мира

КРАТОВО /Московская область/, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Испании доказали, что у них есть характер. Об этом на пресс- конференции заявил полузащитник английского "Лестера" и сборной Португалии Адриен Силва.

В пятницу на стадионе "Фишт" в Сочи сборные Португалии и Испании сыграли вничью - 3:3. В воскресенье подопечные Фернанду Сантуша провели очередную тренировку в подмосковном Кратове.

"Данный результат имеет две стороны медали. С одной стороны это не тот результат, который мы хотели, с другой, с учетом характера матча, результат можно назвать и положительным. Мы могли выиграть игру, сыграть вничью, снова выиграть, проиграть и в итоге команды разошлись миром. Главное, что все футболисты сборной Португалии доказали, что у них есть характер", - сказал Силва.

Комментируя хет-трик Криштиану Роналду в матче против испанцев Силва отметил, что никаких особых празднований в раздевалке не было. "Криштиану после игры зашел в раздевалку и поздравил команду с хорошим матчем. Роналду никогда не любит говорить о своих успехах, он просто хочет, чтобы команда выигрывала. Никаких особых празднований по случаю хет-трика в раздевалке не было", - добавил полузащитник.

Сборная Португалии сыграет на групповом этапе еще два матча - с командами Марокко (Москва, 20 июня, стадион "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).